القبض على 15 متهمًا انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة مواطنين بالجيزة

كشفت أجهزة البحث الجنائي عن ملابسات انتحال عدد من الأشخاص صفة رجال شرطة بمحافظة الجيزة ، والاستيلاء على سيارة ومبالغ مالية، وألقت القبض على 15 متهمًا من مرتكبي الواقعة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا من شقيقين وصديقهما “مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، يفيد بأنه أثناء طلب الشقيقين توسط من صديقهما لتغيير عملات أجنبية خارج نطاق المصارف الشرعية، واتفقوا على التقابل مع شخص بذات المنطقة.

وأضافوا أن ذات الشخص وآخر كان بصحبته أوهمهم على تجهيز العملة الأجنبية، وأثناء الانتظار فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها 5 أشخاص، انتحلوا صفة رجال شرطة واصطحبوا المُبلغين واستولوا على سيارة خاصة بأحدهم بها “مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، لاب توب، بعض الأوراق، وعقب ذلك تخلوا عن المبلغين وفروا هاربين.

وتشكل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 15 شخصًا، ومن بينهم أحد المُبلغين “الصديق المشار إليه”.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن استهداف المتهمين وضبطهم عدا أحدهم “محدد”، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتبين أن صاحب سيارة مشروبات -مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر- استولوا على السيارة وما بداخلها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بأنه وجد السيارة متروكة فقام بالإستيلاء عليها، وما بها وتم بإرشاده ضبط السيارة والمسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.