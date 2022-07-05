القبض على 11 عاملًا تشاجروا بموقع إنشائي في القاهرة.. والسبب: «توزيع المعدات»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، يتضمن مقطع فيديو بشأن مشاجرة بين مجموعة من العمال في أحد المواقع الإنشائية بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها تعود إلى شهر نوفمبر 2021، وحدوث مشاجرة بين مجموعة من العمال بموقع تحت الإنشاء بالموقع المشار إليه، وأمكن تحديد طرفيها الأول 6 أشخاص، والثاني 5 أشخاص.

وباستدعائهم وسؤالهم أفادوا أن الخلاف حدث على استخدام الطرفين لبعض المعدات أثناء القيام ببعض الأعمال الإنشائية بمحل الواقعة، والصلح فيما بينهم، واتخذت الإجراءات القانونية.