القبض على 11 أميراً سعودياً رفضوا سداد فواتير الكهرباء والماء

خالد بدر الدين: أعلنت وسائل إعلام سعودية اليوم السبت، أن السلطات ألقت القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر ملكي بالرياض، في احتجاج نادر على إجراءات تقشف تضمنت عدم سداد فواتير الكهرباء والماء التى يستهلكها الأمراء. وذكر موقع (سبق) الإلكتروني أن الأمراء تجمعوا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء



خالد بدر الدين:





أعلنت وسائل إعلام سعودية اليوم السبت، أن السلطات ألقت القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر ملكي بالرياض، في احتجاج نادر على إجراءات تقشف تضمنت عدم سداد فواتير الكهرباء والماء التى يستهلكها الأمراء.

وذكر موقع (سبق) الإلكتروني أن الأمراء تجمعوا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، مطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وأضاف الموقع إنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم رفضوا مغادرة قصر الحكم فصدر الأمر الكريم للحرس الملكي بالتدخل، وتم القبض عليهم، يتزعمهم الأمير س. ع. س بن سعود بن فيصل بن تركي، وإيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم.

وذكرت وكالة رويترز إن لجنة عليا لمكافحة الفساد شكلها العاهل السعودي، وأوكل رئاستها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتقلت يوم 5 نوفمبر الماضى عشرات الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين، ورجال أعمال بتهم فساد، بينها صفقات سلاح وغسيل أموال، وذلك في أضخم حملة من نوعها في تاريح البلاد.

وتم احتجاز أحد أبرز رجال الأعمال الملياردير الأمير الوليد بن طلال، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، والأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني، والأمير تركي بن عبد الله، الأمير السابق لمنطقة الرياض، وخالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي، وغيرهم، ولكن تم تحرير بعضهم بعد دفع مبالغ ضخمة لإطلاق سراحهم.

