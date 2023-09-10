القبض على 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في الأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم في محافظة الأقصر، بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، أن عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت، له معلومات جنائية، وآخرين يحفرون وينقبون عن الآثار خلسة داخل منزله الكائن بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبرفقته 10 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية- أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار خلسة والعثور على حفرة بقطر 1,5 متر وعمق 2 متر وتشوينات الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.