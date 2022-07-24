القبض على هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على متهم هارب من تنفيذ حكم بالإعدام، أثناء الاختباء في محافظة الجيزة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، قد أكدت أن شخص مقيم بمحافظة الفيوم، محكوم عليه بالإعدام في قضية “قتل”، يتردد على أحد أقاربه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة خشية ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.