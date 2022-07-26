القبض على هارب من تنفيذ أحكام قضائية بـ 118 عامًا في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص مطلوب التنفيذ عليه بمحافظة القاهرة في 99 حكمًا قضائيًا، والمقضي فيهم بالحبس بمدد بلغت 118 عامًا، وآخر بمدد بلغت 13 عامًا.

تعود التفاصيل، إلى تأكيد معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة ، أن صاحب شركة مطلوب التنفيذ عليه في 99 حكمًا قضائيًا بقضايا “شيكات بدون رصيد”، والمقضي فيهم بالحبس بمدد بلغت 118 عامًا، بالإقامة في إحدى الشقق المستأجرة، الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، واتخذت الإجراءات القانونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة- مطلوب التنفيذ عليه في 13 حكمًا قضائيًا، والمقضي فيهم بالحبس بمدد بلغت 13 عامًا، وغرامات مالية مستحقة بمبلغ 54 مليونًا و250 ألف جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.