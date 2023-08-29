القبض على نصاب تقديم الخدمات السياحية بأسعار مخفضة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بارتكاب واقعة النصب والاحتيال على ‏المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة- يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على ‏المواطنين، ورعايا بعض الدول من خلال تأسيس شركة ‏خدمات سياحية (بدون ترخيص)، ‏كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وإنشاء موقع إلكتروني ‏باسم الشركة على شبكة الإنترنت والترويج خلاله لتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة، وتكليف العاملين بشركته بالتواصل مع المواطنين ‏لعرض الخدمات المزعومة لشركته، وطلب ‏بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام ‏الخدمة المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله تلك البيانات في ‏سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم ‏والاستيلاء عليها عقب ذلك.‏

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، جهاز حاسب آلي لاب توب، تابلت، عدد من عقود شراء وحدات سكنية باسمه، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين وجود العديد من الأدلة التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

وأمكن التوصل إلى أن المذكور استولى على مبلغ مالي عملات أجنبية من إحدى السيدات -تحمل جنسية إحدى الدول- وبمواجهته أقر ‏بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.