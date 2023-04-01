القبض على موظف لاتهامه في قضية كسب غير مشروع بالوادي الجديد

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تكوين موظف بإحدى الجهات الحكومية -مقيم بمحافظة الوادى الجديد- ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، عن طريق ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.

واتضح من التحريات أنه حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء وحدة سكنية، قطعتي أرض، وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.

وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بمبلغ مليوني جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الكسب غير المشروع.