القبض على موظف صحة بالإسكندرية لتزويره الشهادات الطبية

ضبطت ملفات تتضمن المستندات المزورة وأختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظف بأحد مكاتب الصحة بمحافظة الإسكندرية، بتهمة تزوير وتقليد الشهادات الطبية مقابل مبالغ مالية.

الواقعة، أكدتها تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا، أن موظف بأحد مكاتب الصحة بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، سبق إتهامه في قضية أقراص مخدرة، يمارس نشاط التزوير.

وأوضحت التحريات أنه تخصص في تزوير وتقليد الشهادات والتقارير الطبية المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، وترويجها على راغبي التعامل فيها، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط المتهم.

وبتفتيش مسكنه عثرت أجهزة الأمن على كمية كبيرة من الشهادات المرضية خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المستشفيات الحكومية بالإسكندرية (مزورة).

ومجموعة من شهادات الفحص الطبي الخالية البيانات المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية جميعها (مزورة).

ووجدت مجموعة من بطاقات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خالية البيانات، منسوب صدورها لإحدى مكاتب الصحة (مزورة).

إضافة إلى مجموعة من شهادات إجازات مرضية خالية البيانات منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، معده لتقديمها لجهات حكومية “مزورة”.

وعثرت على جهاز كمبيوتر، طابعة ألوان، فلاش ميموري.

وبفحصهم اتضح احتوائهم على ملفات تتضمن المستندات المزورة وأختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، واصطناع تلك المستندات والأختام.

واتخذت الإجراءات القانونية وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

يذكر أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واصلت جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون التي تتعلق بالمال العام، واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي إتجار فى النقد الأجنبى بالعملات الإفتراضية عبر الإنترنت، مخالفات مطابع.