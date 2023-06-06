القبض على موظف بإدارة زراعية في المنوفية بتهمة الرشوة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، عن استغلال موظف في الإدارة الزراعية بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، موقعه الوظيفي وطبيعة عمله، وتقاضي الرشوة، جاء ذلك عقب تقدم مالك مصنع أعلاف والمدير المسئول بذات المصنع عن تضررهما منه.

واتضح من التحريات أن المتهم طلب لنفسه من الشاكيين مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل تجديد الترخيص الممنوحة للمصنع سنويًا، وعدم تحرير محاضر مخالفات لهما، وتهديد المبلغين في حالة رفضهما تنفيذ طلبه سيقوم بتحرير محاضر مخالفات ضدهما لإجبارهما على الإستجابة له.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، أمكن القبض على أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.

وبمواجهته أقر بقيام المتهم المذكور بتكليفه لاستلام مبلغ الرشوة المتفق عليه، والتقابل معه لتسليمه المبلغ.

وبالانتقال معه إلى مكان التسليم وضبط المتهم المذكور أثناء استلامه مبلغ الرشوة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة.