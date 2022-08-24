القبض على موظف اختلس شهادات صحية ومرضية بالجيزة.. والمتهم: «أبيعها بمقابل مادي»

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقًا وقطاع الأمن الوطني، أن موظف بإحدى الإدارات الصحية بمحافظة الجيزة -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة- استغل طبيعة عمله وموقعه الوظيفي، واختلس العديد من الشهادات الصحية وكذا الشهــادات المرضيــة والاستمــارات الصحيــة لطلبــة المـدارس “ممهورة بخاتم جهة عمله”، واحتفاظه بها بمنزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادي لكل شهادة دون إثباتها بدفاتر وزارة الصحة أو تحصيل مستحقات الدولة عنها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن استهدافه وضبطه بمحل إقامته وبحوزته عدد من الشهادات الصحية بأسماء أشخاص مختلفة تُفيد خلوهم من الأمراض المعدية، ولا مانع من عملهم فى المطاعم والمحال الغذائية “مزورة”، عدد من التقارير الطبية خالية البيانات “معد لإضافة البيانات “، عدد من البطاقات الصحية للأطفال “خالية البيانات”، عدد من الطوابع البريدية فئات مختلفة، عدد من البصمات وأكلاشيهات مطاطية “مقلدة” منسوبة لجهات مختلفة، مجموعة من الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير، هاتف محمول “يحوى صور العديد من المحررات المضبوطة وكذا العديد من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المتهم وعملائه تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها.