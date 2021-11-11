القبض على موظفي حي في الغربية بتهمة تقاضي رشوة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على اثنين من موظفي إحدى الوحدات المحلية في محافظة الغربية، بتهمة استغلال موقعهما الوظيفي وتقاضي رشوة.

تعود الواقعة، إلى تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن موظفين في إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الغربية، استغلا موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية.

وأضافت التحريات أن أحد المتهمين استصدر ترخيص بناء عقار على أرض زراعية، وعدم قيام المتهم الآخر بتحرير ثمة محاضر تعدي على الأرض الزراعية المشار إليها، مما مكن المذكور من البناء بالمخالفة للقانون والإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة عن تلك الأعمال المخالفة، وتربيح الغير مقابل تقاضيهما مبالغ مالية، على سبيل رشوة من مالك الأرض الزراعية المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.