القبض على مندوب اختلس أموال من شركته وادعى سرقتها بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مندوب شركة في محافظة المنوفية ، اختلس مبلغًا ماليًا بالاشتراك مع آخر من حصيلة مكان عمله، وادعى تعرضه للسرقة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من مندوب بإحدى الشركات التجارية، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل كابينة السيارة قيادته ربع نقل، عن طريق المغافلة عقب تركه السيارة والتوجه لشراء بعض المأكولات بدائرة المركز.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن اختلاق المُبلغ الواقعة، واختلاس المبلغ لنفسه.

وفي سبيل ذلك اتفق وصديقه على إختلاق الواقعة وقيام الأخير بالاستيلاء على مبلغ مالي من داخل السيارة، وقيام المُبلغ بالإدعاء بسرقته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مقابل تقاضيه مبلغ مالي.

وبمواجهة الـمُبلغ اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المذكورين.