القبض على منتحل صفة طبيب في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين بتهمة انتحال صفة طبيب وإدارة إحدى العيادات بالمخالفة للقانون في محافظة الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة ، قد أكدت أن شخص انتحل صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية وباستهداف العيادة المُشار إليها، أمكن ضبط مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية وموظف استقبال بالعيادة المُشار إليها -مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق- وذلك لانتحال الأول صفة طبيب وإدارة العيادة المُشار إليها.

وضُبط بداخل مقر العيادة بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة (مرضى)، وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب على المواطنين.