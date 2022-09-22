القبض على منتحل صفة طبيب بشري.. والمتهم: استغليت «فيس بوك» لاستقطاب المرضى

ألقت الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على شخص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بني سويف- متهم بنتحال صفة طبيب بشري، بعدما كشفت التحريات أنه أنشأ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه أثناء تواجده في محافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، مبلغ مالي، عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم اعترف بانتحال صفة طبيب بشري، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية، مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم انتحال الصفة.