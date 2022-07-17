القبض على ممرض سرق عقاقير طبية من مستشفى في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ممرض متهم بارتكاب جريمة سرقة العقاقير الطبية، من داخل إحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من محامي -وكيلاً عن مسئولى إحدى المستشفيات- عن سرقة 70 علبة من العقاقير الطبية من داخل الصيدلية الخاصة بإحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، ممرض سابق -مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية.