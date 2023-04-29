القبض على «مسجل خطر» يتاجر في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد المتهمين في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمنطقة حلوان في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص له معلومات جنائية “مسجل خطر” في محافظة الجيزة، يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال الإتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من دائرة قسم شرطة حلوان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء تواجده في المنطقة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية، وأجنبية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وأضاف أنه تحصل على العملات الأجنبية من المترددين على مكاتب الصرافة راغبي تحويل العملات الأجنبية، عن طريق إقناعهم بتغيير العملات بسعر أفضل.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.