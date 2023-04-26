القبض على «مسجل خطر» ظهر في فيديو يضرب والدته بعصا خشبية

ألقت أجهزة الأمن، القبض على “مسجل خطر” ظهر في فيديو أثناء الاعتداء على والدته بعصا خشبية وتداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر سيدة من اعتداء نجلها عليها بالضرب، محدثًا إصابتها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجاري، تبلغ لمركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية من ربة منزل -مقيمة بدائرة المركز- القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه.

واتضح تضررها من نجلها -له معلومات جنائية- اعتدى عليها بالضرب “بعصا خشبية” محدثًا إصابتها بكدمات متفرقة بالوجه والجسم، وذلك أثناء تواجدهما بالمنزل محل إقامتهما بسبب خلافات أسرية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.