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القبض على «مستريح» جمّع 48 مليون جنيه من المواطنين في أكتوبر

نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ممارسة شركته نشاط إجرامي تخصص في تلقى الأموال من المواطنين مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.
أماني عوض 7:46 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 7:46 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تجميع أحد رؤساء الشركات لمبلغ قيمته 48 مليون جنيه من المواطنين لاستثمارها، عقب نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ممارسة شركته نشاط إجرامي تخصص في تلقى الأموال من المواطنين مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن صحة الواقعة، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها -كائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، أعلن عن نشاط تلقي الأموال بقصد توظيفها بمجال تقديم الخدمات الإلكترونية والمنصات التعليمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ويدعو المواطنين لاستثمار أموالهم طرف شركته مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، واتخاذه من مقرها مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

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وأضافت التحريات أن عدد المشتركين لديه وصل 300 عميل، وبلغت الماليغ المالية التي تلقتها الشركة منهم 48 مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وباستهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم حال ممارسته نشاطه الإجرامي.

وبالتفتيش في حضوره عُثر على كمية كبيرة من عقود بين المتهم والعملاء، إيصالات إستلام النقدية “أرباح” تم صرفها لعملائه، العديد من الدفاتر والمطبوعات الدالة على نشاط الشركة، ماكينة عد نقود، ماكينة تحصيل نقدية، مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، جهازي حاسب آلي، هاتف محمول بفحصه تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه المؤثم.

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وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفنى للأجهزة المضبوطة، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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