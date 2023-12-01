القبض على «مستريح» الصناعات الدوائية بتهمة النصب على المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت إنشاء صفحة احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحمل مسمى إحدى الشركات والإعلان من خلالها تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بمجال الصناعات الدوائية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وكذا إنشاء مكتب إداري وهمي للشركة المزعومة، كائن بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية ، واتخاذه من ذلك المقر وكرًا لممارسة نشاطه المشار إليه.

وباستكمال التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه مهندس مدنى حر -له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة الوهمي المشار إليه، وضبط بحيازته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.