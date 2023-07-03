القبض على «مستريحة الساحل» لاتهامها بالنصب في تأشيرات الحج بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدة بتهمة ارتكاب جرائم النصب على المواطنين في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة ، والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل- أثناء اختبائها لدى إحدى صديقاتها، وبحوزتها 3 جوازات سفر، وكمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالي باسمها بأحد البنوك.

واتهمت المذكورة بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج، على خلاف الحقيقة.

وباستدعاء المجني عليهم أيدوا ما سبق، واتهموها بالنصب عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.