لايف

القبض على مزور للأختام والأوراق الرسمية في القاهرة

للحصول على مقابل مادى.
أماني عوض 4:09 م, الأحد, 23 مايو 21 4:09 م, الأحد, 23 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص مزور لاتهامه بتقليد الأختام وتزوير الأوراق الرسمية، مقابل مبالغ مالية من عملائه في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان “له معلومات جنائية- يزاول نشاطًا غير مشروع تخصص في تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام، والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اقرأ أيضا  سحب 4927 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه أثناء تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على عدد من الأختام والأكلاشيهات والخطابات والتوكيلات والأوراق المالية منسوبين لجهات مختلفة “جميعهم مذورين”، مجموعة من الأدوات التي يستخدمها فى ممارسة نشاطه، مبلغ مالي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر باصطناع الأختام والمستندات والمحررات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه “سيئ النية”، مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الأحد 23-5-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 31 درجة عظمى

وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

«نصب على سيدة لتعيين نجلها».. الأموال العامة تضبط شخصًا بتهمة استغلال النفوذ

أماني عوض 4:31 م, الأحد, 23 مايو 21

قافلة صندوق تحيا مصر تصل ميناء رفح لتوصيل المساعدات لقطاع غزة (صور)

محمود محسن 4:29 م, الأحد, 23 مايو 21

حالة الطقس غدًا الإثنين.. مائل للحرارة ونشاط للرياح على جميع المحافظات

دعاء محمود 4:07 م, الأحد, 23 مايو 21

بحوزتهم 11.5 طن.. ضبط 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على السولار

أماني عوض 3:58 م, الأحد, 23 مايو 21

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الإثنين والقاهرة تسجل 32 للعظمي

عصام عميرة 3:48 م, الأحد, 23 مايو 21

بعد انهيار جزئي بمنزلها.. الحماية المدنية تنقذ سيدة مُحتجزة في الإسكندرية (صور)

أماني عوض 3:43 م, الأحد, 23 مايو 21