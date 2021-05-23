القبض على مزور للأختام والأوراق الرسمية في القاهرة

للحصول على مقابل مادى.

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص مزور لاتهامه بتقليد الأختام وتزوير الأوراق الرسمية، مقابل مبالغ مالية من عملائه في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان “له معلومات جنائية- يزاول نشاطًا غير مشروع تخصص في تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام، والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه أثناء تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على عدد من الأختام والأكلاشيهات والخطابات والتوكيلات والأوراق المالية منسوبين لجهات مختلفة “جميعهم مذورين”، مجموعة من الأدوات التي يستخدمها فى ممارسة نشاطه، مبلغ مالي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر باصطناع الأختام والمستندات والمحررات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه “سيئ النية”، مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام.