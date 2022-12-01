القبض على مزور لبيانات البطاقات الشخصية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وبيانات البطاقات الشخصية ، وترويجها مقابل مبالغ مالية بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة- استقطب راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مُثبت بها بيانات مُخالفة للحقيقة، واصطنع وتزوير مستندات ليتقدم بها أصحاب الشأن ضمن استمارات طلب الحصول على بطاقات الرقم القومي بمقابل مالي.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، ومديرية أمن القاهرة، أمكن استهدافه وضبطه.

وعثر بحوزته على 3 طباعات، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، ماكينة تصوير -كمية من الأوراق والمحررات والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي، هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.