القبض على مزور أختام شعار الجمهورية في القاهرة

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مزور يمارس نشاط إجرامي في تزوير الأختام الرسمية.

واتضح من الفحص أن المتهم -مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكي له معلومات جنائية- وعثر بحوزته على خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية مقلد.

وبمواجهته اعترف بأنه كان في طريقه لتسليمه لشخص -مقيم بمحافظة الجيزة له معلومات جنائية- مقابل تحصله على مبلغ مالي.

وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال المتهم الأول، وسابقة طلبه من الأول تقليد الختم المشار إليه لصالح شخص له معلومات جنائية، محبوس على ذمة إحدى القضايا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد الأختام الرسمية وترويجها.