القبض على مزور أختام شعار الجمهورية في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص متهم بالتزوير، وبحوزته خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية.

وعثر بحوزته على 13 إيصال سحب جميعهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية “خالية من البيانات”، 6 كعب إيصال سحب تراخيص خالية البيانات، فلاشة بمساحة 32 جيجا، هاتف محمول، أكلاشيه أسود اللون.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لاصطناع وتزوير إيصالات السحب بالمكتب عمله، وبيعها وترويجها للراغبين مقابل مبالغ مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.