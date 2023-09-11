القبض على مزورين التوكيلات الرسمية الخاصة بوحدات المرور في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شخصين متهمين بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بمحافظة الإسكندرية ، بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، أن عاطلين لهما معلومات جنائية، متورطين في تزوير توكيلات المحررات الرسمية الخاصة بوحدات المرور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعثر بحوزة أحدهما على توكيل مزور، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية.

وضُبط بمسكن أحدهما على خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية “مقلد”، 5 أكلاشيهات لجهات مختلفة، لوح طباعة لاصطناع رخصتي التسيير والقيادة، عدد من نماذج رخص تسيير وقيادة المركبات “مُقلدة”، مخالصات وخطابات وتوكيلات تجديد وبيع سيارات “مُقلدة”، جهاز حاسب آلي بمشتملاته، 3 طباعات ألوان، جهاز “سكانر”، 2 ماكينة تغليف وتقطيع، فلاشة تحوي على نماذج أختام ومحررات منسوبة لهيئات ومصالح حكومية مختلفة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.