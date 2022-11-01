القبض على مروج لمنشطات مجهولة المصدر عبر «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على القائم على إدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وبصحبته آخر لترويج المنشطات المهربة جمركيًا.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد كشفت عن وجود صفحة إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يُعرض خلالها منشطات مهربةً جمركيًا ومحظور تداولها داخل البلاد للبيع، من خلال تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وباستهدافه أمكن ضبطه.

وتبين أنه مندوب مبيعات -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج- وبصحبته سائق -مقيم بمحافظة المنيا- وعثر بحوزتهما على 2550 قرص منشط، جميعها مجهولين المصدر ومهربين جمركيًا.

وبمواجهتهما بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بعرض المنشطات المحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عقب التحصل عليها من الشركة عملهما بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة متجري وحائزي العقاقير والمنشطات المهربة جمركيًا.