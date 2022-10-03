القبض على مروج لعملات مزورة واختراق للحسابات عبر «فيس بوك»

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بمشاركة قطاع الأمن العام، أن شخص أنشأ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يروج من خلاله لبيع العملات المزورة وقدرته على تزوير كافة الأوراق الرسمية، واختراق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه عاطل -له معلومات جنائية- ومن خلال ذلك الحساب المشار إليه نصب واحتال على المواطنين، وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إيهامهم بقدرته على إتيان تلك الأفعال المشار إليها “على خلاف الحقيقة”.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا، وتبين احتوائه على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطه الإجرامي المشار إليه.

وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأضاف أنه أغلق الحساب المشار إليه خشية ضبطه، وإنشائه حسابات أخرى خاصة به على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأسماء مختلفة واستخدامها لمواصلة نشاطه الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.