القبض على مروج لبيع المنشطات المحظورة عبر «فيس بوك»

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على أحد مروجي بيع المنشطات المحظور تداولها والإعلان عن ذلك عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ورصدت الأجهزة الأمنية إعلان يبدي من خلاله المُعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات “مجهولة المصدر، وضارة بالصحة العامة بمقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن ضبط المذكور -مقيم بمحافظة الإسكندرية- وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي وكمية كبيرة من عبوات المنشطات.

وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.