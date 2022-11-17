القبض على مروج لأدوية محظورة عبر «فيس بوك»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، عن وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يروج القائم عليها لأدوية مخدرة محظور تداولها داخل البلاد بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، حددت القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وأمكن ضبطه وتبين أنه -مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية- وذلك أثناء استقلاله السيارة ملكه، وعثر بحوزته على 1400 أمبول من العقاقير المخدرة، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بعرض العقاقير الطبية المحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عقب التحصل عليها من شخص متواجد خارج البلاد، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما متجري وحائزي العقاقير والمنشطات المهربة جمركيًا.

على صعيد آخر، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، أن مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجات نارية بالتسابق وإطلاق ألعاب نارية “شماريخ” أثناء سيرهم بالطريق الدائري.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبط 4 أشخاص أثناء استقلالهم دراجتين ناريتين، وبحوزتهم فارغ شمروخ، فرد خرطوش.

وبمواجهتهم أقروا بالاتفاق فيما بينهم بالتسابق بالدراجات النارية أعلى الطريق الدائري على النحو المشار إليه، واعترفوا بحيازتهم السلاح الناري بقصد الدفاع.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة الألعاب النارية والأسلحة النارية بدون ترخيص.