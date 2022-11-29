القبض على مروج سماعات بلوتوث مهربة جمركيًا عبر «فيس بوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين لإدارتهما صفحة عبر موقع “فيس بوك”، للترويج لبيع سماعات “بلوتوث” مقلدة، عبر «سوشيال ميديا».

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد كشفت أن شخص يروج لبيع سماعات “بلوتوث” مقلدة لعلامات تجارية عالمية ومهربة جمركيًا، وغير مصرح بتداولها عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية وسيارة.

وعثر بحوزتهما 130 سماعة “بلوتوث” مقلدة لإحدى العلامات التجارية العالمية، 8 ساعات لذات العلامة التجارية “جميعهم مقلدين”، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال استهداف وضبط متجري وحائزي العقاقير المخدرة والمنشطات المهربة جمركيًا.