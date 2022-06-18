القبض على مروج أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخص متهم بترويج أجهزة إستقبال مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية، وذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة ، أن مالك محل إلكترونيات لبيع أجهزة إستقبال “الريسيفر”- كائن بدائرة قسم شرطة البساتين- يبيع ويتداول أجهزة الريسيفر المُجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المُشفرة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المحل المشار إليه أمكن ضبط المذكور، وعٌثر بداخل المحل عمله على 22 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مزودة بمدخل الإنترنت ومُجهزين لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، 12 أنتنه للإتصال بالإنترنت، 4 فلاشة ذاكرة تخزين تحوى برامج سوفت وير لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات الفنية والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.