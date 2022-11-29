القبض على مرتكب واقعة طعن جاره في بني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة الاعتداء على جاره في محافظة بني سويف ، باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الواسطي بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها موظف بالمعاش، مصاب بجرح نافذ بالجسم.

وبالانتقال وسؤاله قال إنه أثناء تواجده أمام أحد المساجد الكائنة لأداء فريضة الصلاة، فوجئ باعتداء شخص من جيرانه عليه بالضرب، بسلاح أبيض “سكين” محدثًا إصابته المشار إليها، مضيفًا أن المتهم المذكور مريض نفسي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء الاختباء بالأراضي الزراعية، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتبين أنه غير متزن عقليًا، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.