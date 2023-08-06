القبض على مرتكب واقعة سرقة سيارة بأسلوب المغافلة في المعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، له معلومات جنائية- أثناء محاولة تشغيل محرك سيارة بدون لوحات معدنية، بدائرة قسم شرطة المعادي عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية.

وبمناقشته اعترف بسرقة المشار إليها من محافظة الجيزة عن طريق مغافلة قائدها، أثناء نزوله وتركه محرك السيارة يعمل.

وأمكن التوصل لمالك السيارة، وباستدعائه وسؤاله أيد ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.