القبض على مرتكب واقعة الاستعراض بسيارته في النزهة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة ارتكاب حركات استعراضية بالسيارة قيادته في محافظة القاهرة ، معرضًا سلامته والمواطنين للخطر.

جاء ذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد السيارة، وضبط قائدها وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبمواحهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.