القبض على مرتكب فيديو القيادة برعونة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قائد سيارة ملاكي ارتكب واقعة القيادة برعونة وأداء حركات استعراضية في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة ، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو عن الحادث.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن فتح قائد سيارة ملاكي وبرفقته آخرين، أبواب السيارة بأقدامهم وأداء حركات استعراضية في محافظة القاهرة، مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مالك السيارة المُشار إليها عاطل -مقيم بمحافظة الجيزة- وتبين ارتكابه الواقعة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.