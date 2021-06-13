القبض على مرتكب فيديو التحرش بطفل داخل قطار في سوهاج

بعد تداول الواقعة إلكترونيًا.

ألقت أجهزة الأمن القبض على مرتكب فيديو يتضمن أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل إحدى القطارات في محافظة سوهاج ، بعدما كشفت عن ملابسات الواقعة.

تعود الواقعة، عندما رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ارتكاب شخص أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل إحدى القطارات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سمسار، مقيم دائرة مركز شرطة سوهاج.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.