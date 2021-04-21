القبض على مرتكب فيديو الاعتداء على «كلب» حتى فارق الحياة بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص متهم بالاعتداء بالضرب على كلب حتى فارق الحياة، داخل جراج في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وحققت معه.

جاء ذلك على خلفية ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله شخص أثناء الاعتداء على حيوان أليف “كلب” بالضرب بواسطة عصا خشبية حتى فارق الحياة داخل جراج، بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد المواطنين بذات المضمون ضد حارس جراج -مقيم بدائرة القسم- لارتكابه الواقعة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بجريمته على النحو المشار إليه، معللًا ذلك لدخول الكلب الجراج محل عمله والعبث بمحتويات معيشته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.