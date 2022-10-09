القبض على مرتكب فيديو إطلاق النار داخل قطعة أرض زراعية في الدقهلية

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” يظهر خلاله شخص يطلق أعيرة نارية في الهواء داخل قطعة أرض زراعية، خاصة بإحدى السيدات ومحاولة الأهالي منعه بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات بشأن تلك الواقعة، كما أمكن تحديد مالكة قطعة الأرض ربة منزل -مقيمة بدائرة مركز شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وباستدعائها اتهمت شخص بتهديدها بسلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل قطعة الأرض المشار إليها، لوجود خلافات بينهما على شراء تلك الأرض، ومحاولة الأهالي منعه من ذلك، وأنها لم تقم بالإبلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسابقة بيعه الأرض المشار إليها للسيدة المذكورة منذ عام، ودفع جزء من المبلغ المالي المتفق عليه، ولم تقم بسداد باقي المبلغ ومنعه من زراعة الأرض.

وبارشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.