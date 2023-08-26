القبض على مرتكب جريمة قتل شخص داخل أرضه الزراعية في الدقهلية

كشفت أجهزة البحث الجنائي عن ملابسات جريمة قتل عامل داخل أرضه الزراعية في محافظة الدقهلية، بعدما اتضح حدوث مشادة كلامية بينه وآخر فأطلق عليه عيار ناري أودى بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، عقب تلقي مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها عامل مُصاب برش خرطوش، وتوفى عقب وصوله.

وبالانتقال وسؤال شقيقه مزارع، قال إنه أثناء تواجد المجني عليه بالأرض الزراعية خاصته فوجئ بتواجد أحد الأشخاص “لا يعلمه”، ولدى استبيان أمره حدثت بينهما مشادة كلامية، وعلى إثرها الأخير أطلق عيارًا ناريًا تجاهه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة -له معلومات جنائية- وبحوزته السلاح المستخدم بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.