القبض على مرتكبي سرقة مخزن أقمشة في المقطم

اصطنع عامل مفتاحًا واستولى على أكثر من 170 توب.

ألقت أجهزة الأمن القبض على مرتكبي واقعة سرقة مخزن أقمشة تابع لإحدى الشركات في محافظة القاهرة، وتمكنت من استعادة المسروقات.

ترجع التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مالك شركة أقمشة عن اكتشافه سرقة 170 توب قماش من داخل مخزن ملكه كائن بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما: شقيقين مقيمان بالقاهرة، أحدهما عامل سابق لدى المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بنسخ مفتاح مصطنع للمخزن إبان عمله طرف المبلغ بأسلوب المغافلة، واستعان بشقيقه في ارتكاب الواقعة باستخدام السيارة قيادته.

وبارشادهما ضبطت كافة المسروقات بمخزن قام أحدهما باستئجاره، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.