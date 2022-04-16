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القبض على مرتكبي سرقة محل مصوغات ذهبية في مدينتي

في التجمع الأول.
أماني عوض 1:49 م, السبت, 16 أبريل 22 1:49 م, السبت, 16 أبريل 22

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نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على مرتكبي واقعة سرقة عدد من المشغولات الذهبية من داخل محل مصوغات ذهبية، في كمبوند مدينتي بمنطقة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة.

جاء ذلك بعدما تلقت بلاغًا من مالك المحل المشار إليه، قال فيه إن 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالدخول لمحيط المحل ملكه، وكسر أحدهم الزجاج الجانبي باستخدام “شاكوش”، وسرقة المشغولات الذهبية، ولاذوا بالفرار.

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وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص -مقيمين بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادههم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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