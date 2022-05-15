القبض على مرتكبي جريمة خطف مواطن واحتجازه في كافيه بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة خطف مواطن واحتجازه في محافظة القاهرة، بعد وجود خلافات مالية بينهم دفعتهم لاستدراجه والتعدي عليه بالضرب.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث، قد تلقى بلاغًا من سيدة عن تلقيها اتصالًا هاتفيًا من زوجها -له معلومات جنائية- أبلغها خلاله بأنه محتجز داخل مخزن ملحق لأحد الكافيهات.

وبالانتقال والفحص تقابل مع 3 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم عاملين بالكافية المشار إليه- وبسؤالهم نفوا علمهم بمضمون البلاغ.

وبالتفتيش عُثر على حقيبة بداخلها مفتاح سيارة، بعض الأوراق، فيزا بنكية “خاصة بالمبلغة”، هاتف محمول.

وباستكمال الفحص تبين صدور أصوات إستغاثة من داخل مخزن ملحق للكافية وبفتح المخزن عُثر على المُبلغ بغيابه.

وبسؤاله قال إنه حضر للكافية بناءً على اتصال من مالكه “هارب” بقصد التوصل لإنهاء بعض الخلافات المالية بينهما، إلا أنه فور وصوله فوجىء بقيامه والعاملين المذكورين بالتعدى عليه بالضرب “دون إصابات”، واحتجازه داخل المخزن، واتهمهم مع الهارب بخطفه واحتجازه.

وبارشادهم ضبطت السيارة الخاصة بالمجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.