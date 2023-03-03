القبض على مرتكبي أعمال الدجل والشعوذة للنصب على مواطنين بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين متهمين بارتكاب أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة في محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر، مُقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط أحد الأشخاص سمارس أعمال الدجل والشعوذة، وآخر معاون له، وذلك أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية.

وعُثر بحوزتهما على هاتفي محمول “بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطهم الإجرامي، الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.