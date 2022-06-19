القبض على مدير مستودع استولى على 166 طن دقيق مدعم بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مسئول عن مستودع دقيق مدعم في محافظة سوهاج بتهمة التصرف في أكثر من 166 طن دقيق بلدي مدعم، ببيعها في السوق السوداء.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بقطاع الأمن الاقتصادي، قد أكدت أن المدير المسئول عن مستودع دقيق تابع لإحدى شركات تجارة الجملة -كائن بمحافظة سوهاج- تصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم ببيعها بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن سوهاج، أمكن ضبط المذكور وتبين تصرفه في كمية قدرها 166,788 طن دقيق بلدي، تصرف المذكور فيها بالإتجار في السوق السوداء، مستوليًا على الدعم المقرر الذي تكلفه الدولة لمحدودي الدخل.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لمحاولات حجب السلع والاستيلاء على السلع المدعمة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق.