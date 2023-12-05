القبض على مدير مركز صيانة سيارات بالقاهرة بتهمة تزوير المحررات الرسمية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب ومدير مركز لصيانة السيارات -له معلومات جنائية- بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعـفاء الجمركى لظروف الإعاقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة.

وعثر بحوزة المتهم على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظير مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.