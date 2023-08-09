القبض على مدير مبيعات حجب 385 ألف عبوة سجائر عن الأسواق

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد التجار المتهمين بحجب السجائر عن التداول في الأسعار ورفع أسعارها، مع ضبط 385 ألف عبوة سجائر متنوعة محجوبة في حيازته بمحافظة الغربية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد كشفت أن مدير مبيعات بإحدى الشركات، يدير مخزنًا لتجارة السجائر “بدون ترخيص” -كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية- وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السجائر المحلية، بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبإستهداف المخزن المشار إليه، وعثر بداخله على 385000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع “بدون مستندات”، بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب في أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي الحاسم لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.