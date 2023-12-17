القبض على مدير مبيعات بتهمة غسـل أموال من حصيلة تجارة المخدرات

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن تورط مدير مبيعات بإحدى الشركات في قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 80 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية ضد مدير مبيعات بإحدى الشركات “له معلومات جنائية” -مقيم بمحافظة القاهرة- لاتهامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار بالمواد المخدرة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.

واتضح أن المتهم أخفى مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 80 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.