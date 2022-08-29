القبض على مدير شركة لتهريبه أجهزة الكشف عن المعادن النفيسة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير -بمنطقة العجوزة بالجيزة، له معلومات جنائية- يزاول نشاطًا إجراميًا بمجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن النفيسة والتنقيب عـن الآثار من الخارج دون الحصـول علـى الموافقـات اللازمة، ودون ســداد الضرائـب والرسوم الجمركيـة المُستحقة عليها، وإنشاء موقع إلكتروني على شبكة “الإنترنت” للترويج لبيع تلك الأجهزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 25 جهاز مستخدمين في الكشف والتنقيب عن المعادن والذهب والسوائل، مبالغ مالية “عملات أجنبية ومحلية” ،هاتف محمول بحفصه فنياً تبين إحتوائه على محادثات نصية ورسائل متبادلة تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا نشاطه الإجرامى فى التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقدرت قيمة المضبوطات والغرامات المستحقة عليها بمبلغ 6 ملايبن جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.