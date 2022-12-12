القبض على مدير شركة سياحة لتمريره المكالمات الدولية بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار، من ضبط مدير شركة سياحية في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، لاتهامه بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة “الإنترنت” بدون ترخيص.

كانت التحريات كشفت أنه يستخدم بعض التقنيات الحديثة في التواصل مع عملاء الشركة خارج البلاد، من خلال تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت خارج البوابات الدولية المرخص لها، مستخدمًا في ذلك برامج التمرير “بدون ترخيص” من الجهات المعنية.

وضبط 10 أجهزة حاسب آلي، جهاز “لاب توب”، 11 سماعة حاسب آلي، 10 أجهزة روتر، 10 أجهزة سويتش، 3 باور سبلاي، هارد ديسك.

وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة للتحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.